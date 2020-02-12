Петр Перевезенцев на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»

12 Февр. 2020 2020-02-13T05:52:39+03:00

Петр Перевезенцев 00:00 00:00

В 8 утра на радио на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» первый секретарь краевого отделения КПРФ Петр Перевезенцев. Обсудили, какие планы поставила перед собой партия на этот год, какая работа проводится с избирателями, и какие проблемы жителей чаще всего приходится решать парламентариям.