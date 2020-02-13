Юрий Башмет едет в Хабаровск: какие композиции прозвучат в краевой столице

13 Февр. 2020 2020-02-14T06:18:36+03:00

Александр Веретенников 14_02_2020 00:00 00:00

В Хабаровской краевой филармонии состоится открытие фестиваля Юрия Башмета. Кстати, накануне он дал гала-концерт в Большом зале московской консерватории, который объединил музыку современных композиторов нескольких поколений. А вот какую программу известный российский альтист везет в краевой центр? Об этом и не только говорили с заместителем генерального директора по творческому развитию Хабаровской краевой филармонии Александром Веретенниковым.