Александр Витько на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»

13 Февр. 2020 2020-02-14T07:50:14+03:00

Александр Витько 14_02_2020 00:00 00:00

В 9 утра на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько. Обсудили, как с помощью национальных проектов будут решаться вопросы демографии и здравоохранения в регионе. А также затронули тему коронавируса. Узнали, какие меры профилактики жителям следует соблюдать, тем более что отмечается пик заболеваемости ОРВИ и гриппом.