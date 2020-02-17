2020-02-17T09:52:55+03:00
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Алкомаркеты под замок: в Хабаровске решили снизить преступность

Алкомаркеты под замок: в Хабаровске решили снизить преступностьАлкомаркеты под замок: в Хабаровске решили снизить преступностьФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 17 февраля на частоте 88,3 FM

Алла Сорока

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Каждое третье раскрытое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. Такое заявление сделала прокуратура Хабаровского края и предложила прикрыть алкомаркеты в жилых домах. Конечно, это вызвало непонимание у предпринимателей. Ведь именно от продажи спиртного самая большая выручка. К слову, люди просто останутся без работы. Все за и против обсудили с начальником управления торговли минсельхоза региона Аллой Сорокой.

Хабаровск эфир 17_02_2020.

Начальник управления торговли минсельхоза Хабаровского края Алла Сорока Фото: Сергей ПЯТКОВ

Начальник управления торговли минсельхоза Хабаровского края Алла СорокаФото: Сергей ПЯТКОВ

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