Какой он, современный гранит науки?
Прямой эфир 18 февраля на частоте 88,3 FM
Эльвира Шамонова
Чем «школа будущего» живет сегодня? Что сейчас больше всего волнует родителей учащихся? Достаточно ли компетентны молодые преподаватели? В гостях на радио «Комсомольская правда» Хабаровск» генеральный директор КГАОУ «Краевой центр образования» Эльвира Шамонова. Нелегкие вопросы современного образования обсуждали с 9:00 на 88.3 FM.
Генеральный директор КГАОУ «Краевой центр образования» Эльвира ШамоноваФото: Сергей ПЯТКОВ
Хабаровск эфир 18_02_2020.