2020-02-20T06:21:32+03:00
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Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Дальневосточный гектар: инструкция по применению

Дальневосточный гектар: инструкция по применениюДальневосточный гектар: инструкция по применениюФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 20 февраля на частоте 88,3 FM

Андрей Примак

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Программа «Дальневосточный гектар» объединяет граждан России, которые решили переехать жить и работать в Дальневосточном федеральном округе. С 1 июня 2016 года программа вступила в силу для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года все желающие смогли бесплатно получить землю в нашем регионе, а в дальнейшем оформить ее в собственность.

Но так ли все просто и гладко?

О декларации, которую уже необходимо предоставить всем гражданам, а не только жителям ДВ региона, которые взяли гектар ракссказал наш гость - начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту «Дальневосточный гектар» министерства имущественных отношений края Андрей Примак.

начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту «Дальневосточный гектар» министерства имущественных отношений края Андрей Примак. Фото: Сергей ПЯТКОВ

начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту «Дальневосточный гектар» министерства имущественных отношений края Андрей Примак.Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 20_02_2020.

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