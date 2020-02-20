2020-02-21T10:23:03+03:00
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В Хабаровске создают Общественную палату

В Хабаровске создают Общественную палатуВ Хабаровске создают Общественную палатуФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 21 февраля на частоте 88,3 FM

Денис Митрофанов

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В Хабаровске создают Общественную палату. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Кравчук. Напомним, с идеей создания Общественной палаты в городе в ноябре прошлого года к Сергею Кравчуку обратился председатель общественного Совета Хабаровска Сергей Галицын.

О составе и деятельности новой Общественной палаты Хабаровска поговорили в прямом эфире с заместилем мэра Хабаровска по связям с общественностью и СМИ Денисом Митрофановым в 8:00 на радио «Комсомольская правда» Хабаровск».

заместитель мэра Хабаровска по связям с общественностью и СМИ Денис Митрофанов Фото: Сергей ПЯТКОВ

заместитель мэра Хабаровска по связям с общественностью и СМИ Денис МитрофановФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 21_02_2020.

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