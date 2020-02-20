Карантин в учебных заведениях: чем занять детей?

20 Февр. 2020 2020-02-21T10:23:21+03:00

МТС 00:00 00:00

В Хабаровском крае зафиксировано превышение эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу. За прошедшую неделю простудные заболевания выявлены у 4950 школьников. В 56 школах региона закрыто 189 классов, в 24 детских садах - 27 групп.

О том как и чем занять детей на вынужденных выходных в прямом эфире рассказала пресс секретарь ПАО МТС в регионах ДВ Анна Романова в 10:00 на радио «Комсомольская правда» Хабаровск» 88,3 FM.

Пресс секретарь ПАО МТС в регионах ДВ Анна РомановаФото: Сергей ПЯТКОВ