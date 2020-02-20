20 Февр. 2020 2020-02-21T10:23:49+03:00

Ваше здоровье в в ваших руках

СОГАЗ-Мед 00:00 00:00

Как сохранить здоровье с помощью профосмотра и диспансеризации в прямом эфире в 9:00 на 88,3 FM

Об этом и многом другом в прямом эфире радио «Комсомольская правда» Хабаровск» рассказали заместитель директора Хабаровского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Анна Александровна Абубекирова и заместитель главного врача по медицинской части (КГБУЗ «Городская поликлиника №8» Министерства здравоохранения Хабаровского края) Лариса Михайловна Буцерко.

Заместитель директора Хабаровского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Анна Александровна Абубекирова и заместитель главного врача по медицинской части (КГБУЗ «Городская поликлиника №8» Министерства здравоохранения Хабаровского края) Лариса МихайлоФото: Сергей ПЯТКОВ