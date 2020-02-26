2020-02-27T11:00:22+03:00
Хабаровский эксперт
Надежда ВЫХОДЦЕВА

Хабаровский край готовится к голосованию по изменению Конституции

Хабаровский край готовится к голосованию по изменению КонституцииХабаровский край готовится к голосованию по изменению КонституцииФото: Борис КОКУРИН

Слушайте прямой эфир от 26 февраля 2020 года на 88,3 FM

эксперт 26_02_2020

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Всё ещё идёт обсуждение даты, когда именно пройдёт голосование по изменению Конституции. Пока ясно одно, что это будет конец апреля. Однако, уже сейчас необходимо подготовиться к процедуре, чтобы каждый мог высказать своё мнение. Об этом мы говорили в студии радио "Комсомольская Правда" с председателем избирательной комиссии Хабаровского края Геннадием Накушновым.

Хабаровский край готовится к голосованию по изменению Конституции Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровский край готовится к голосованию по изменению КонституцииФото: Сергей ПЯТКОВ

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