Хабаровский край готовится к голосованию по изменению Конституции

26 Февр. 2020 2020-02-27T11:00:22+03:00

эксперт 26_02_2020 00:00 00:00

Всё ещё идёт обсуждение даты, когда именно пройдёт голосование по изменению Конституции. Пока ясно одно, что это будет конец апреля. Однако, уже сейчас необходимо подготовиться к процедуре, чтобы каждый мог высказать своё мнение. Об этом мы говорили в студии радио "Комсомольская Правда" с председателем избирательной комиссии Хабаровского края Геннадием Накушновым.