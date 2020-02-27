Поют все! «ONLINE-ШОУ» в Хабаровске молодых эстрадных исполнителей

27 Февр. 2020 2020-02-28T10:52:26+03:00

эксперт 27_02_2020 00:00 00:00

VI Регионального конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «ONLINE-ШОУ» пройдёт в Хабаровске 29 февраля в ГДК. Радио "Комсомольская Правда -Хабаровск" - информационный спонсор этого события, на котором выступят 40 исполнителей со всего Хабаровского края, отобранные из 152 человек. Победитель запишет свою песню в профессиональной студии. Кто эти исполнители? Кто входит в жюри? Что ожидает зрителей? Эти и другие вопросы мы обсуждали в студии радио "Комсомольская Правда" с Евгенией Мартыновой, координатором проекта, специалистом по эстрадному вокалу Дома народного творчества КГАУК "КНОТОК".