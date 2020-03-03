2020-03-04T09:04:40+03:00
Это - Хабаровск!
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Застрахованы все! Вопросы безопасности на производстве

Застрахованы все! Вопросы безопасности на производствеЗастрахованы все! Вопросы безопасности на производствеФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 4 марта на частоте 88,3 FM

Хабаровское региональное отделение ФСС

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Согласно федеральному закону, все работающие граждане Россиизастрахованы от несчастных случаев, травм на производстве и профзаболеваний. При возникновении страховых случаев сотрудник может получить компенсацию на восстановление здоровья.

О страховых случаях, предупредительных мерах и компенсациях. Что делать работодателю, если произошёл несчастный случай на предприятии, куда обратиться и какой пакет документов подготовить? 4 марта в эфире радио «Комсомольская правда – Хабаровск» заместитель директора филиала Хабаровского регионального отделения ФСС в городе Хабаровске, Анна Владимировна Мушицына и заместитель директора филиала Хабаровского регионального отделения ФСС в городе Хабаровске, Ирина Гванменовна Ким.

Анна Владимировна Мушицына, заместитель директора филиала Хабаровского регионального отдела и Ирина Гванменовна Ким, заместитель директора филиала Хабаровского регионального отделения ФСС в городе Хабаровске Фото: Сергей ПЯТКОВ

Анна Владимировна Мушицына, заместитель директора филиала Хабаровского регионального отдела и Ирина Гванменовна Ким, заместитель директора филиала Хабаровского регионального отделения ФСС в городе ХабаровскеФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 04_03_2020.

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