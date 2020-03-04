2020-03-05T08:12:13+03:00
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Законодательная дума Хабаровского края: планы на будущее

Законодательная дума Хабаровского края: планы на будущееЗаконодательная дума Хабаровского края: планы на будущееФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 5 марта на чистоте 88,3 FM

Ирина Зикунова - Законодательная дума Хабаровского края планы на будущее

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Законодательная дума Хабаровского края седьмого созыва работает уже без малого пять месяцев. Составлен план работы на 2020 год. Депутатам предстоит решить множество сложных и злободневных вопросов. Какие мероприятия запланированы у Законодательной думы по реализации пунктов Послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации? Что будет предпринято в рамках подготовки и празднования 75-летия победы в ВОВ 1941-1945 и юбилея дня окончания Второй мировой войны Законодательной думой Хабаровского края?

На эти и другие темы мы поговорили 5 марта в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Хабаровск» с председателем Законодательной думы Хабаровского края Ириной Зикуновой.

Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 05_03_2020.

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