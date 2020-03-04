4 Март 2020 2020-03-05T07:49:52+03:00

Ирина Зикунова - Сильная женщина пример для подражания 00:00 00:00

Женщина в современном мире может совмещать множество ролей. Она и мать и жена и успешный руководитель. В чем секрет такого успеха и том, как все успевать, на личном примере рассказала председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова.

Слушайте в 8:30 в прямом эфире на радио «Комсомольская правда – Хабаровск».

Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ