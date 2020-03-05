5 Март 2020 2020-03-06T05:38:05+03:00

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7 и 8 марта в 18:00 на сцене Хабаровского краевого музыкального театра состоится премьера спектакля «Чик-чирик кирдык ку-ку: из Хабаровска в Москву!» по пьесе Николая Коляды «Баба Шанель», на музыку композитора Александра Пантыкина. Жанр спектакля определен как бурлеск. Зрителям будет представлена веселая история про сумасбродных пенсионерок. Это смешение стилей, смыслов и образов.

Утром, 6 марта в прямом эфире на радио «Комсомольская правда - Хабаровск мы поговорили о премьере спектакля с режиссером-постановщиком: Вадим Паршуковым и директором музыкального театра Константином Зайнулиным.

Вадим Паршуков, режиссер-постановщик и Константин Зайнулин, директор музыкального театраФото: Сергей ПЯТКОВ