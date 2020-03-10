2020-03-11T07:32:01+03:00
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Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Как воспитывают будущих звезд отечественного баскетбола

Как воспитывают будущих звезд отечественного баскетболаКак воспитывают будущих звезд отечественного баскетболаФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 11 марта на 88,3 FM

Хабаровская федерация баскетбола

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Большинство родителей, которые хотят вырастить здоровых и физически крепких детей, рано или поздно сталкиваются с вопросом: «Какой вид спорта выбрать?» И все чаще взрослые и их чада отдают предпочтение баскетболу, ведь он не только помогает социализироваться, но и имеет массу положительных сторон для укрепления здоровья.

А вот какие качества формируются у человека в процессе освоения баскетбола, с какими трудностями приходится сталкиваться, каково состояние любительского баскетбола, как выглядят хорошие болельщики и многое другое в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказали председатель Федерации баскетбола Хабаровского края Сергей Витальевич Насонов и исполнительный директор Федерации баскетбола Николай Александрович Бородинов.

Николай Александрович Бородинов. исполнительный директор Федерации баскетбола и Сергей Витальевич Насонов, председатель Федерации баскетбола Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Николай Александрович Бородинов. исполнительный директор Федерации баскетбола и Сергей Витальевич Насонов, председатель Федерации баскетбола Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 11_03_2020.

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