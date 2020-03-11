Бизнес на ДВ гектаре: этапы развития

11 Март 2020 2020-03-12T06:27:23+03:00

Василий Лебедев 00:00 00:00

Программа «Дальневосточный гектар» помогает реализовывать идеи граждан России. Уже многие воспользовались программой и остались довольны. А некоторые, как наш сегодняшний гость, расширили семейный бизнес. Василий Лебедев взял землю по программе «Дальневосточный гектар» на которой, он и его родственники занимались пчеловодством. Теперь же он создаёт крупную профильную кооперацию. Василий не только развивает пчеловодческий проект, но и планирует запускать другие направления деятельности.

Подробнее об этом и не только поговорили утром, 12 марта на радио «Комсомольская правда-Хабаровск».

Василий Лебедев, предпринимательФото: Сергей ПЯТКОВ