2020-03-12T06:27:23+03:00
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Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Бизнес на ДВ гектаре: этапы развития

Бизнес на ДВ гектаре: этапы развитияБизнес на ДВ гектаре: этапы развитияФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 12 марта на 88,3 FM

Василий Лебедев

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Программа «Дальневосточный гектар» помогает реализовывать идеи граждан России. Уже многие воспользовались программой и остались довольны. А некоторые, как наш сегодняшний гость, расширили семейный бизнес. Василий Лебедев взял землю по программе «Дальневосточный гектар» на которой, он и его родственники занимались пчеловодством. Теперь же он создаёт крупную профильную кооперацию. Василий не только развивает пчеловодческий проект, но и планирует запускать другие направления деятельности.

Подробнее об этом и не только поговорили утром, 12 марта на радио «Комсомольская правда-Хабаровск».

Василий Лебедев, предприниматель Фото: Сергей ПЯТКОВ

Василий Лебедев, предпринимательФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск 12_03_2020.

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