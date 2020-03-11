2020-03-12T06:37:22+03:00
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Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Музыкальный четверг на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»

Музыкальный четверг на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Музыкальный четверг на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 12 марта на 88,3 FM

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Очередной четверг, а это значит, что в студии было шумно, весело и звонко. В гостях на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» пели Алёна Барсукова и Сергей Трунин. Музыканты случайно нашли друг друга в Шанхае и уже 7 лет выступают дуэтом. Совместно они работали и других городах Китая. В составе бэнда Т-20 стали лауреатами конкурса национальной музыки в Циндао.

Алёна Барсукова и Сергей Трунин, музыканты Фото: Сергей ПЯТКОВ

Алёна Барсукова и Сергей Трунин, музыкантыФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск 12_03_2020.

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