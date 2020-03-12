2020-03-13T06:27:07+03:00
Это - Хабаровск!
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Первенство России по греко-римской борьбе пройдет в Хабаровске

Первенство России по греко-римской борьбе пройдет в ХабаровскеПервенство России по греко-римской борьбе пройдет в ХабаровскеФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфи 13 марта на 88,3 FM

Константин Ефимов

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Французская борьба именно так в нашей стране называли знаменитую греко-римскую борьбу вплоть до 1948 года. В 1897 году был проведен первый чемпионат России в Санкт-Петербурге. Теперь же в нашей стране данный вид спорта известен как «классическая борьба» или «спортивная борьба греко-римского стиля» и остается одним из самых популярных видов единоборств. У хабаровчан есть уникальная возможность посетить Первенство России по этому виду спорта, которое пройдет именно в нашем городе. Почетными гостями состязаний станут победители и призёры Олимпийских игр: Александр Карелин, Мурат Карданов, Рустам Тотров и Алан Хугаев.

Ну а, к нам в студию «Комсомольская правда-Хабаровск», утром 13 марта приходили, главный тренер сборной Хабаровского края по спортивной борьбе Константин Ефимов.

В 8:00 в прямом эфире поговорили о всероссийском турнире по греко-римской борьбе и почему именно Хабаровск выбран площадкой проведения такого масштабного мероприятия?

Константин Ефимов, главный тренер сборной Хабаровского края по спортивной борьбе Фото: Сергей ПЯТКОВ

Константин Ефимов, главный тренер сборной Хабаровского края по спортивной борьбеФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 13_03_2020.

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