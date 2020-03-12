2020-03-13T06:59:06+03:00
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Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Накануне рещающей «битвы»

Накануне рещающей «битвы»Накануне рещающей «битвы»Фото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 13 марта на 88,3 FM

Андрей Черенцов

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Поклонники хабаровского «СКА Нефтяника» гордятся победами клуба. И на этот раз наши хоккеисты не подвели своих болельщиков. 10 марта «СКА Нефтяник» одержал уверенную победу над «Водником» (Архангельск) со счетом 5:3 и этой победой они сделали еще один шаг на пути к своему четвертому финалу в чемпионатах страны. Ранее в эфире, мы уже подробно рассказывали о предыдущей игре команд. Сейчас Хабаровчанам достаточно выиграть еще один матч.

Накануне решающего матча в гостях радио «Комсомольская правда-Хабаровск» директор хоккейного клуба «СКА Нефтяник» Андрей Черенцов.

Хабаровск эфир 13_03_2020.

Андрей Черенцов, директор хоккейного клуба «СКА Нефтяник» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Андрей Черенцов, директор хоккейного клуба «СКА Нефтяник»Фото: Сергей ПЯТКОВ

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