Следи за собой, будь осторожен!

23 Март 2020 2020-03-23T05:07:42+03:00

ПАО Сбербанк 00:00 00:00

Кибермошенничество, несмотря на постоянно улучшающиеся средства безопасности, так же, к сожалению, идет в ногу со временем. Еще пару лет назад такие «цифровые преступники» ограничивались SMS-рассылками, но с тех пор значительно продвинулись в используемых методах: в частности, научились использовать уязвимости в IP-телефонии, которые позволяют подменить номер звонящего. Таким образом, они могут позвонить якобы с номера банка и тем самым ввести в заблуждение клиента. Совершенствуются и другие методы обмана граждан. Однако банковский сектор не собирается сдавать позиции и оставлять своих клиентов «в лапах» злоумышленников.

23 марта в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» обсудили такие явления как социальная инженерия и кибербезопасность. А как уберечь свои деньги от онлайн мошенников и какие уловки могут поджидать нас при снятии денег через банкомат, помогли разобраться начальник сектора противодействия мошенническим операциям Дальневосточного ПАО Сбербанк Алексей Пекнин и руководитель направления коммуникаций и событийных проектов Хабаровского отделения ПАО Сбербанк Анастасия Пиотрович.

Алексей Пекнин, начальник сектора противодействия мошенническим операциям Дальневосточного ПАО Сбербанк и Анастасия Пиотрович, руководитель направления коммуникаций и событийных проектов Хабаровского отделения ПАО СбербанкФото: Сергей ПЯТКОВ