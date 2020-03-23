Здравия желаю! Вопросы медицины на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»

23 Март 2020 2020-03-24T06:20:37+03:00

Это Хабаровск 08-00 - 10-00 от 24_03_2020 00:00 00:00

Реализация национальных проектов в субъектах РФ является приоритетным направлением деятельности региональных властей и находится под личным контролем Президента страны Владимира Путина. На 2020 год в Хабаровском крае, в рамках этой работы, ключевыми целями определены развитие здравоохранения, образования, повышение рождаемости, создание комфортной городской среды и обеспечение жильем жителей края. Именно об этом 24 марта, в 8 утра рассказала депутат Законодательной думы Хабаровского края, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики, Ольга Ушакова. Так же мы с Ольгой Вячеславовной не смогли не затронуть тревожную ситуацию с распространением коронавируса.

Ольга Ушакова, главный врач, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политикиФото: Сергей ПЯТКОВ

По информации на 23 марта, в России официально зарегистрировано 438 заразившихся этой инфекцией. Из них четыре случая выявлено в Хабаровском крае.

Как отметил генеральный директор и главный редактор АО ИД «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в рамках нашей радиопрограммы «Что будет», со ссылкой на авторитетных вирусологов нашей страны - паника вокруг нового типа коронавируса COVID-19 незаслуженно раздута. В то время как, например, только от туберкулеза за год в России умирает 25 тысяч человек.

А Хабаровске, как раз из-за коронавируса, отменили акцию «Белая ромашка», приуроченную ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Об этом уже в 9 утра в прямом эфире нам рассказала консультант городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Захарова. Так же с Татьяной Владимировной мы обсудили, во всех смыслах, больной вопрос диагностики и лечения этого опаснейшего инфекционного заболевания.

Татьяна Захарова, консультант отдела управления физкультуры, спорта и здравоохранения администрации ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

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