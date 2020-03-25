2020-03-25T06:53:36+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Из Японии с любовью

Из Японии с любовьюИз Японии с любовьюФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 25 марта на 88,3 FM

Анастасия Сакума

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Страна Восходящего Солнца. Такая близкая географически и такая далекая ментально. Однако некоторые наши соотечественники умудряются не только чувствовать себя в этом загадочном государстве, как рыба в воде, но и строить головокружительную карьеру. О пятнадцатилетнем опыте успешной жизни в Японии рассказала наша необычная гостья. Этим утром на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» Анастасия Сакума (@natchi_sakumi), модель, общественный деятель и очень многогранная личность.

Анастасия Сакума, модель, общественный деятель Фото: Сергей ПЯТКОВ

Анастасия Сакума, модель, общественный деятельФото: Сергей ПЯТКОВ

В прямом эфире Анастасия поделилась особенностями самореализации в Японии и поведала о разнице менталитетов между нашими народами.

Анастасия Сакума, модель, общественный деятель Фото: Сергей ПЯТКОВ

Анастасия Сакума, модель, общественный деятельФото: Сергей ПЯТКОВ

Как живется русскому человеку в стране высоких технологий, аниме и древних традиций слушайте в нашем подкасте.

Анастасия Сакума, модель, общественный деятель Фото: Сергей ПЯТКОВ

Анастасия Сакума, модель, общественный деятельФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 25_03_2020.

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