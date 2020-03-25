2020-03-26T08:46:20+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

«Музыкальный четверг» на радио «Комсомольская правда – Хабаровск»

«Музыкальный четверг» на радио «Комсомольская правда – Хабаровск»«Музыкальный четверг» на радио «Комсомольская правда – Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 26 марта на 88,3 FM

Музыкальный четверг

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Если вы не можете пойти на концерт, то концерт может прийти к вам. Пока в Хабаровске отменяют все культурно-массовые мероприятия, радио «Комсомольская правда – Хабаровск» продолжает нести искусство в массы. «Музыкальный четверг» меняет формат, и теперь на нашей волне еще больше музыки и драйва. Утром в прямом эфире «комсомолки» Александр Веретенников, заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии, специально, для слушателей радио «Комсомольская правда-Хабаровск» исполнил на аккордеоне композицию Ришара Гальяно "New York tango" и несколько других мелодий. А так же, в исполнении солистки Хабаровской краевой филармонии Анастасии Корниенко вместе с солистом и первым баяном народного оркестра филармонии, Романом Яковченко, прозвучали по настоящему народные хиты. Такие как «Стоят девчонки» Александра Колкера и Кима Рыжева, «Bésame mucho» (Целуй меня крепко) автора Консуэло Веласкес, и «А он мне нравится» написанная советским композитором Владимиром Шаинским на стихи Александра Жигарева.

Александр Веретенников,заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии, Анастасия Корниенко и Роман Яковченко, артисты Хабаровской краевой филармонии Фото: Сергей ПЯТКОВ

Александр Веретенников,заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии, Анастасия Корниенко и Роман Яковченко, артисты Хабаровской краевой филармонииФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 26_03_2020.

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