Театр – лучшее лекарство

27 Март 2020 2020-03-27T08:23:19+03:00

День театра 00:00 00:00

В этом году театры впервые отмечают свой профессиональный праздник в нерабочем режиме. «Прошедшим даже войну» бросил вызов коронавирус. Как театры справляются со сложившейся ситуацией и почему пока не стоит сдавать билеты, рассказали художественный руководитель Белого театра Андрей Трумба и директор Хабаровского краевого музыкального театра Константин Зайнулин.

Андрей Трумба, художественный руководитель Белого театра и Константин Зайнулин, директор Хабаровского краевого музыкального театраФото: Сергей ПЯТКОВ