2020-03-27T08:23:19+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Театр – лучшее лекарство

Театр – лучшее лекарствоТеатр – лучшее лекарствоФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 27 марта на 88,3 FM

День театра

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В этом году театры впервые отмечают свой профессиональный праздник в нерабочем режиме. «Прошедшим даже войну» бросил вызов коронавирус. Как театры справляются со сложившейся ситуацией и почему пока не стоит сдавать билеты, рассказали художественный руководитель Белого театра Андрей Трумба и директор Хабаровского краевого музыкального театра Константин Зайнулин.

Андрей Трумба, художественный руководитель Белого театра и Константин Зайнулин, директор Хабаровского краевого музыкального театра Фото: Сергей ПЯТКОВ

Андрей Трумба, художественный руководитель Белого театра и Константин Зайнулин, директор Хабаровского краевого музыкального театраФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 27_03_2020.

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