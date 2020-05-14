2020-05-14T07:53:29+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН

Казнить нельзя помиловать. Где ставить запятую?

Казнить нельзя помиловать. Где ставить запятую?Казнить нельзя помиловать. Где ставить запятую?Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 14 мая на частоте 88,3 FM

Народный адвокат от 14_05_2020

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В борьбе с пандемией все средства хороши. Именно поэтому в некоторых регионах представители власти решили не уповать на сознательность граждан и ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Истории оштрафованных граждан бывают самыми разными и чаще всего вызывают недоумение: кого-то оштрафовали за пробежку или выгул собаки, кому-то выписали штраф за нахождение в машине. Введение режима самоизоляции обусловило появление большого количества постановлений, в которых несложно запутаться, поэтому вполне закономерно, что у населения возникают вопросы.

Кого имеют право оштрафовать? Как вести себя при сотрудниках полиции? Можно ли обжаловать штраф? На эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда – Хабаровск» ответила юрист «Народной Консультации» Марина Пенязь.

Марина Пенязь, юрист «Народной Консультации» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Марина Пенязь, юрист «Народной Консультации»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 14_05_2020.

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