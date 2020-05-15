Давайте обсудим: налоговая поддержка и речная навигация в Хабаровске

15 Май 2020 2020-05-15T07:03:29+03:00

Это Хабаровск от 15_05_2020 00:00 00:00

11 мая президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации. Владимир Владимирович обратил внимание на непростое положение предпринимателей в условиях пандемии. Ранее уже принимались меры способные помочь малому и среднему бизнесу, но режим самоизоляции продолжается, и положение владельцев предприятий не становится лучше. Поэтому было принято новое постановление, в котором предусмотрены меры поддержки малого и среднего бизнеса, ведущего деятельность в отраслях экономики. Что это за меры и кто может рассчитывать на помощь, рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Хабаровскому краю Ирина Кожемякина.

Ирина Кожемякина, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Хабаровскому краюФото: Сергей ПЯТКОВ

15 мая отмечается Международный день семей. Но так вышло,что этот светлый праздник пришёлся на непростой для всех период. Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи. И сегодня, когда коронавирус пробивает брешь даже в самых крепких союзах, праздник приобретает особую значимость. Как сохранить хорошие отношения с близкими в самоизоляции, рассказала психолог Валентина Кудряшова.

Валентина Кудряшова, психологФото: Сергей ПЯТКОВ

Ежегодно в третье воскресенье мая отмечается День памяти жертв СПИДа. Зачастую люди с этим заболеванием становятся не только жертвами вируса,но и объектом общественного порицания. Но нужно понимать, что никто не застрахован от такой опасности. Этот день — символ поддержки тех, кто живёт с ВИЧ инфекцией, и тех, кого уже нет с нами. Все важное,что нужно знать о СПИДе, рассказала заведующая отделом профилактики Краевого центра «Анти-СПИД» Ольга Мисак.

Ольга Мисак, заведующая отделом профилактики Краевого центра «Анти-СПИД»Фото: Сергей ПЯТКОВ

1 мая на Амуре была открыта речная навигация. В основном этот день ассоциируется с дачниками, мечтающими поскорее попасть на свои участки. Но из-за ограничительных мер добраться до левого берега смогли не все. Как организованы речные перевозки и как контролируются меры безопасности на водном транспорте, обсудили с депутатом Хабаровской Городской Думы, заместителем председателя комитета по городскому хозяйству, членом комитета по социальным вопросам Константином Головко.

Константин Головко, депутат Хабаровской Городской Думы, заместитель председателя комитета по городскому хозяйству, член комитета по социальным вопросамФото: Сергей ПЯТКОВ