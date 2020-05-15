2020-05-15T07:27:03+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН

ВИЧ: многое зависит от тебя

ВИЧ: многое зависит от тебяВИЧ: многое зависит от тебяФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 15 мая на частоте 88,3 FM

Ольга Мисак

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По решению Всемирной организации здравоохранения, ежегодно каждое третье воскресенье мая проводится Всемирный День памяти, умерших от СПИДа. Долгое время поднимать такие темы было не принято, поскольку положительного ВИЧ-статуса как боялись, так и стеснялись. Но если о нем не говорят, это не значит, что его нет. А люди должны понимать, что никто не застрахован от приобретения вируса иммунодефицита, а обсуждение этой непростой, но важной тематики может сохранить здоровье жизни миллионов людей.

К слову, Хабаровский край занимает одно из последних мест по количеству ВИЧ-положительных. Мы имеем такую статистику во многом благодаря сознательности граждан, но немалую роль играют и СПИД-центры. Все самое важное, что нужно знать про ВИЧ и СПИД, рассказала заведующая отделом профилактики Краевого центра «Анти-СПИД» Ольга Мисак.

Ольга Мисак, заведующая отделом профилактики Краевого центра «Анти-СПИД» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Мисак, заведующая отделом профилактики Краевого центра «Анти-СПИД»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 15_05_2020.

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