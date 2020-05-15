ВИЧ: многое зависит от тебя

15 Май 2020 2020-05-15T07:27:03+03:00

Ольга Мисак 00:00 00:00

По решению Всемирной организации здравоохранения, ежегодно каждое третье воскресенье мая проводится Всемирный День памяти, умерших от СПИДа. Долгое время поднимать такие темы было не принято, поскольку положительного ВИЧ-статуса как боялись, так и стеснялись. Но если о нем не говорят, это не значит, что его нет. А люди должны понимать, что никто не застрахован от приобретения вируса иммунодефицита, а обсуждение этой непростой, но важной тематики может сохранить здоровье жизни миллионов людей.

К слову, Хабаровский край занимает одно из последних мест по количеству ВИЧ-положительных. Мы имеем такую статистику во многом благодаря сознательности граждан, но немалую роль играют и СПИД-центры. Все самое важное, что нужно знать про ВИЧ и СПИД, рассказала заведующая отделом профилактики Краевого центра «Анти-СПИД» Ольга Мисак.

Ольга Мисак, заведующая отделом профилактики Краевого центра «Анти-СПИД»Фото: Сергей ПЯТКОВ