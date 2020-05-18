2020-05-18T03:07:23+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН

В музей - онлайн

В музей - онлайнВ музей - онлайнФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 18 мая на частоте 88,3 FM

Это Хабаровск от 18_05_2020

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Ещё несколько десятилетий назад сложно было даже представить, что большинство посещений общественных мест можно будет заменить клацанием по клавишам. А сегодня у нас уже есть возможность смотреть концерты, спектакли и экскурсии, не вставая с дивана. И казалось бы, меньше людей — меньше забот, но во многих заведениях культуры работа все так же кипит. Например, в музее имени Н.И. Гроднкова над созданием онлайн-проектов трудятся 175 сотрудников, и никаких сокращений не планируется. Как переживают пандемию музеи, рассказала этим утром заместитель генерального директора Хабаровского музея имени Н.И. Гродекова Нина Маркова.

Нина Маркова, заместитель генерального директора Хабаровского музея имени Н.И. Гродекова Фото: Сергей ПЯТКОВ

Нина Маркова, заместитель генерального директора Хабаровского музея имени Н.И. ГродековаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 18_05_2020.

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