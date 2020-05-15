2020-05-15T08:04:15+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВАСергей ПЯТКОВ

Амур у нас неукротимый: проблемы речной навигации

Амур у нас неукротимый: проблемы речной навигацииАмур у нас неукротимый: проблемы речной навигацииФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 15 мая на частоте 88,3 FM

Константин Головко

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1 мая на Амуре была открыта речная навигация. В основном это событие ассоциируется с дачниками, мечтающими поскорее попасть на свои участки. Но из-за ограничительных мер добраться до левого берега смогли далеко не все. А те, кому все-таки удалось воспользоваться водным транспортом, в большинстве своем, игнорировали рекомендации по защите от коронавируса, даже при том, что немалая часть пассажиров находится в группе риска. С какими еще проблемами предстоит столкнуться в период речной навигации и как контролируются меры безопасности на водном транспорте, рассказал депутат Хабаровской Городской Думы, заместитель председателя комитета по городскому хозяйству, член комитета по социальным вопросам Константин Головко.

Константин Головко, депутат Хабаровской Городской Думы, заместитель председателя комитета по городскому хозяйству, член комитета по социальным вопросам Фото: Сергей ПЯТКОВ

Константин Головко, депутат Хабаровской Городской Думы, заместитель председателя комитета по городскому хозяйству, член комитета по социальным вопросамФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 14_05_2020.

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