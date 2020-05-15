Амур у нас неукротимый: проблемы речной навигации

15 Май 2020 2020-05-15T08:04:15+03:00

Константин Головко 00:00 00:00

1 мая на Амуре была открыта речная навигация. В основном это событие ассоциируется с дачниками, мечтающими поскорее попасть на свои участки. Но из-за ограничительных мер добраться до левого берега смогли далеко не все. А те, кому все-таки удалось воспользоваться водным транспортом, в большинстве своем, игнорировали рекомендации по защите от коронавируса, даже при том, что немалая часть пассажиров находится в группе риска. С какими еще проблемами предстоит столкнуться в период речной навигации и как контролируются меры безопасности на водном транспорте, рассказал депутат Хабаровской Городской Думы, заместитель председателя комитета по городскому хозяйству, член комитета по социальным вопросам Константин Головко.

Константин Головко, депутат Хабаровской Городской Думы, заместитель председателя комитета по городскому хозяйству, член комитета по социальным вопросамФото: Сергей ПЯТКОВ