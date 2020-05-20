Как найти работу в Хабаровске. Советы эксперта.

20 Май 2020 2020-05-20T06:38:12+03:00

Инна Малинина 20_05_2020 00:00 00:00

Уже не осталось сфер деятельности, которую бы не затронула пандемия коронавируса. Она стала причиной не только сокращения заработных плат, но и резко возросшего количества не занятых, а также безработных жителей города. В Хабаровске после введения ограничительных мер уровень безработицы вырос в два раза. Несмотря на готовность службы занятости помочь соискателям, многие пытаются найти работу самостоятельно, что значительно увеличивает время поиска. Что делать тем, кто остался без работы, рассказала первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Хабаровского края Инна Малинина.

Это Хабаровск 20_05_2020.