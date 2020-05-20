2020-05-20T05:56:34+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН

Гарантия качества. Ярмаркам «выходного дня» в Хабаровске - быть!

Гарантия качества. Ярмаркам «выходного дня» в Хабаровске - быть!Гарантия качества. Ярмаркам «выходного дня» в Хабаровске - быть!Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 20 мая на частоте 88,3 FM

Алла Сорока 20_05_2020

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Любая ярмарка «выходного дня» в Хабаровске теперь попадает под категорию мероприятий, организацию которых придется отложить. В прошлом году в городе работали 4 ярмарки, а в нынешнем сезоне планируется открытие еще одной на площадке около арены «Ерофей». Но организаторы сообщают, что уже полюбившиеся хабаровчанами мероприятия под угрозой срыва. Так, например, ярмарка, запланированная к открытию 16 мая, из-за сложной эпидемиологической обстановки откроется не раньше 30 мая. Когда уже можно будет купить продукцию местных производителей и в каких районах Хабаровска будут организованы ярмарки, рассказала начальник управления торговли краевого Министерства сельского хозяйства Алла Сорока.

Алла Сорока, начальник управления торговли краевого Министерства сельского хозяйства Фото: Сергей ПЯТКОВ

Алла Сорока, начальник управления торговли краевого Министерства сельского хозяйстваФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 20_05_2020.

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