Дистанционное обучение в Хабаровске. Каким будет образование в крае?

22 Май 2020 2020-05-22T07:13:09+03:00

Виктория Хлебникова 22_05_2020 00:00 00:00

Переход на дистанционное обучение принес немало трудностей и школьникам, и студентам, и преподавателям, и даже родителям. Но стоит понимать, что переход «на удаленку» – это не прихоть чиновников, а необходимая мера, и людям, отвечающим за организацию образовательного процесса в подобном формате, легче не приходится. Зато сложившаяся ситуация дала нам всем понять, что даже в эпоху развитых информационных технологий заменить реальное обучение электронным невозможно.

Как будет проходить государственная итоговая аттестация? Что ожидает школьников в следующем учебном году? Как будет проходить приемная кампания в учебных заведениях? На эти и другие вопросы в студии «Комсомольской правды» ответила министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

Это Хабаровск 22_05_2020.

Виктория Хлебникова, министр образования и науки Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ