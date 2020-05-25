Бизнес в Хабаровске: кризис или повод заработать?

25 Май 2020 2020-05-25T09:38:54+03:00

Ирина Зикунова 00:00 00:00

Пандемия коронавируса просочилась уже во все сферы общества, и начала она свой путь с бизнеса. Но несмотря на непростое положение представителей малого и среднего сектора, говорить об упадке всей системы предпринимательства нельзя. На экономическом поле произошла перестановка сил, и теперь в плюсе остались магазины и организации, предоставляющие услуги онлайн. А вот тем, кого отправили на скамейку запасных, необходима поддержка, которую сейчас стараются оказать органы государственной власти. На прошлой неделе депутаты краевой Думы провели встречу с предпринимателями региона, где обсудили принципы дальнейшего взаимодействия. По словам Председателя Законодательной Думы Хабаровского края Ирины Зикуновой, проведение таких встреч исключительно важно для нашей экономики. В каком состоянии сейчас находится бизнес Хабаровска и к чему пришли участники совещания, она рассказала этим утром.

Ирина Зикунова, председатель Законодательной Думы Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ