2020-05-26T06:31:38+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН

Главное – быть активным: поддержка предпринимателей Хабаровска

Главное – быть активным: поддержка предпринимателей ХабаровскаГлавное – быть активным: поддержка предпринимателей ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 26 мая на частоте 88,3 FM

Народный адвокат 26_05_2020

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Права и обязанности предпринимателей — это основа их правового статуса. Сегодня представители бизнеса имеют право получить поддержку от государства, однако не все организации готовы идти им навстречу. Спасение утопающего – дело рук самого утопающего, и, как утверждает юрист «Народной Консультации» Марина Пенязь, в такой ситуации самое главное – быть активным и не сдаваться. Какие рычаги давления использовать и на какие нормативно-правовые акты опираться, она рассказала этим утром в студии радио «Комсомольская правда – Хабаровск».

Марина Пенязь, юрист «Народной Консультации» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Марина Пенязь, юрист «Народной Консультации»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 26_05_2020.

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