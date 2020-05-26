Главное – быть активным: поддержка предпринимателей Хабаровска

26 Май 2020 2020-05-26T06:31:38+03:00

Народный адвокат 26_05_2020 00:00 00:00

Права и обязанности предпринимателей — это основа их правового статуса. Сегодня представители бизнеса имеют право получить поддержку от государства, однако не все организации готовы идти им навстречу. Спасение утопающего – дело рук самого утопающего, и, как утверждает юрист «Народной Консультации» Марина Пенязь, в такой ситуации самое главное – быть активным и не сдаваться. Какие рычаги давления использовать и на какие нормативно-правовые акты опираться, она рассказала этим утром в студии радио «Комсомольская правда – Хабаровск».

Марина Пенязь, юрист «Народной Консультации»Фото: Сергей ПЯТКОВ