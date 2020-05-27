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Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН

Покупка жилья в Хабаровске во время пандемии: миф или реальность?

Покупка жилья в Хабаровске во время пандемии: миф или реальность?Покупка жилья в Хабаровске во время пандемии: миф или реальность?Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 27 мая на частоте 88,3 FM

Сбербанк 27_05_2020

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Ипотека в Хабаровском крае - сегодня один из самых доступных вариантов покупки жилья. Несмотря на последние события, люди не изменяют своих планов на приобретение квартиры и все также ищут выгодные варианты. Сотни хабаровских семей могут обрести свое жилье в период пандемии во многом благодаря банкам, идущим навстречу людям. Так, Сбербанк объявил снижение ставок по различным видам ипотечных кредитов. Кроме того, ведущий банк страны запустил сервис по дистанционной выдаче ипотеки, при этом получить заём можно с минимальным пакетом документов. О своих условиях кредитования и ипотечных программах этим утром рассказали руководитель сектора управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка в Хабаровском крае Роман Мазепа и руководитель направления коммуникаций Сбербанка в Хабаровском крае Анастасия Пиотрович.

Анастасия Пиотрович, руководитель направления коммуникаций Сбербанка в Хабаровском крае Фото: Сергей ПЯТКОВ

Анастасия Пиотрович, руководитель направления коммуникаций Сбербанка в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ

Роман Мазепа, руководитель сектора управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка в Хабаровском крае Фото: Сергей ПЯТКОВ

Роман Мазепа, руководитель сектора управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 27_05_2020.

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