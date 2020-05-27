Самозанятые граждане в Хабаровском крае. Льготы и послабления

27 Май 2020 2020-05-27T09:04:58+03:00

Сергей Ефремов 27_05_2020 00:00 00:00

В Хабаровском крае планируют ввести специальный налог на профессиональный доход. Так, с 1 июля этого года самозанятые граждане смогут легализовать свою предпринимательскую деятельность по льготным ставкам. Кто может рассчитывать на послабления и как подать документы, рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Хабаровскому краю Сергей Ефремов

Сергей Ефремов, руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Хабаровскому краюФото: Сергей ПЯТКОВ