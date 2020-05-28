Помогать людям – наша основная задача: медицинское страхование хабаровчан в условиях пандемии.
Прямой эфир 29 мая на частоте 88,3 FM
Нелли Лазерко 29_05_2020
Несмотря на то, что сейчас идет активная борьба с коронавирусом, количество заболевших привычными нам ОРВИ, гриппом или ангиной не уменьшается. Работа врачей по диагностированию и лечению различных заболеваний продолжается в обычном режиме, и немаловажное место в системе здравоохранения занимают компании, предоставляющие услуги обязательного медицинского страхования. «СОГАЗ-Мед» контролирует качество обслуживания при получении медпомощи, обеспечивает защиту прав граждан и восстанавливает их нарушенные права. И даже в таких непростых условиях люди продолжают обращаться к ним за помощью. Сотрудники «СОГАЗ-Мед» организовали дистанционную работу с клиентами и постарались максимально её улучшить её качество, поэтому теперь даже время дозвона до оператора не превышает пяти секунд. Как компания переориентировала свою деятельность в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, в утреннем эфире радио «Комсомольская правда – Хабаровск» рассказала Директор Хабаровского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Нелли Лазерко.
Плановая госпитализация
В период эпидемии корнавирусной инфекции
В настоящее время оказания медицинской помощи осуществляется в плановой форме:
-Стационарных условиях; условиях дневного стационара
-Назначение отдельных инструментальных и лабораторных исследований:
• Компьютерной томографии
• Магнитно-резонансной томографии
• УЗИ сердечно-сосудистой системы
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ НАПРАВЛЕНИЯ
•Выданного лечащим врачом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях в медицинской организации, к которой пациент постоянно прикреплён;
•Выданного органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья.
Требование медицинской организации о необходимости результатов лабораторных исследований в наличии коронавирусной инфекции COVID-19 для плановой госпитализации пациента является необоснованным отказом в оказание медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования.
Если вы столкнулись с подобным нарушением, необходимо незамедлительно обратиться в страховую медицинскую организацию (СМО):
• Позвонить по телефону, указанному на полисе или ОМС или на сайте СМО (sogaz-med.ru);
• Позвонить по телефону контакт-центр (8 800 100 07 02);
Страховой представитель свяжется медицинской организацией или с соответствующим органом управления здравоохранением для решения вашей проблемы.
Нелли Лазерко, Директор Хабаровского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»Фото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск 29_05_2020.