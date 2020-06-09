Большое плаванье

9 Июнь 2020 2020-06-09T05:32:14+03:00

Сергей Донских 09_06_2020 00:00 00:00

Сейчас нет ничего важнее здоровья. Но, сидя дома, очень тяжело поддерживать себя в тонусе ежедневно. Тем более, что наступило лето и все привычные способы приведения себя в определённую форму стали недоступны граждан во всём мире. А плавание является одним из лучших способов не только привести себя в порядок, но и держать себя в тонусе каждый день. О том, когда физическая культура станет доступной для хабаровчан, рассказал Сергей Геннадьевич Донских, бизнесмен, президент федерации плавания Хабаровского края.

Сергей Донских, бизнесмен, президент федерации плавания Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ