2020-06-09T05:32:14+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВАСергей ПЯТКОВ

Большое плаванье

Прямой эфир 9 июня на частоте 88,3 FMПрямой эфир 9 июня на частоте 88,3 FMФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 9 июня на частоте 88,3 FM

Сергей Донских 09_06_2020

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Сейчас нет ничего важнее здоровья. Но, сидя дома, очень тяжело поддерживать себя в тонусе ежедневно. Тем более, что наступило лето и все привычные способы приведения себя в определённую форму стали недоступны граждан во всём мире. А плавание является одним из лучших способов не только привести себя в порядок, но и держать себя в тонусе каждый день. О том, когда физическая культура станет доступной для хабаровчан, рассказал Сергей Геннадьевич Донских, бизнесмен, президент федерации плавания Хабаровского края.

Сергей Донских, бизнесмен, президент федерации плавания Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сергей Донских, бизнесмен, президент федерации плавания Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 09_06_2020.

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