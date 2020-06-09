Мы в ответе за тех, кого приручили

9 Июнь 2020 2020-06-09T05:45:47+03:00

Анастасия Кучмежак 09_06_2020 00:00 00:00

В краевом центре живет порядка пяти-шести тысяч бродячих кошек и собак. 1 января вступили в силу требования федерального закона «Об ответственном обращении с животными», где написано как происходит регулирование численности бездомных животных. Каким образом эти меры будут применяться на территории Хабаровска рассказала Анастасия Юрьевна Кучмежак, главный специалист управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска.

Анастасия Кучмежак, главный специалист управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ