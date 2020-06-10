Тяга к земле

10 Июнь 2020 2020-06-10T07:19:26+03:00

Наталья Михайлова 00:00 00:00

Жители Хабаровского края стали чаще покупать земельные участки под садоводство и огородничество. Как сообщили в пресс-службе краевого Управления Росреестра, спрос на такую недвижимость за 5 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 45%. Всего зарегистрировано 1639 прав на садовые участки (в 2019 г. – 1134 права). Управление Росреестра по Хабаровскому краю напоминает, что до 1 марта 2021 года действует упрощённый порядок оформления садовых и жилых домов, которые построены на садовых земельных участках. До этого времени зарегистрировать права на эти объекты можно без уведомления о строительстве. О дачных делах поговорили с нашей гостьей - Натальей Валентиновной Михайловой, заместителем начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Хабаровскому краю.

Наталья Михайлова, заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Хабаровскому краюФото: Сергей ПЯТКОВ