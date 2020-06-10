2020-06-10T07:19:26+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВАСергей ПЯТКОВ

Тяга к земле

Прямой эфир 10 июня на частоте 88,3 FMПрямой эфир 10 июня на частоте 88,3 FMФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 10 июня на частоте 88,3 FM

Наталья Михайлова

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Жители Хабаровского края стали чаще покупать земельные участки под садоводство и огородничество. Как сообщили в пресс-службе краевого Управления Росреестра, спрос на такую недвижимость за 5 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 45%. Всего зарегистрировано 1639 прав на садовые участки (в 2019 г. – 1134 права). Управление Росреестра по Хабаровскому краю напоминает, что до 1 марта 2021 года действует упрощённый порядок оформления садовых и жилых домов, которые построены на садовых земельных участках. До этого времени зарегистрировать права на эти объекты можно без уведомления о строительстве. О дачных делах поговорили с нашей гостьей - Натальей Валентиновной Михайловой, заместителем начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Хабаровскому краю.

Наталья Михайлова, заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Хабаровскому краю Фото: Сергей ПЯТКОВ

Наталья Михайлова, заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Хабаровскому краюФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 10_06_2020.

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