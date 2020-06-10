Свобода передвижения

10 Июнь 2020 2020-06-10T07:26:51+03:00

Владимир Майсак 00:00 00:00

С введением режима самоизоляции в Хабаровске сразу же сократили общественный транспорт почти на 200 единиц. После этого на нескольких маршрутах уменьшили длительность рабочего дня. Сейчас город возвращается к своему привычному ритму. Вот-вот ограничения будут сняты, посмотрим как это может отразиться на городских автобусах, троллейбусах и трамваях.

В студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывал Владимир Васильевич Майсак, депутат думы города Хабаровска, Член комитетов по городскому хозяйству и бюджету, финансам и экономическому развитию.

Владимир Майсак, депутат думы города Хабаровска, Член комитетов по городскому хозяйству и бюджету, финансам и экономическому развитиюФото: Сергей ПЯТКОВ