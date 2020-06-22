2020-06-23T10:12:13+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Вместе веселей!

Слушайте прямой эфир 23 июня на частоте 88.3 FMСлушайте прямой эфир 23 июня на частоте 88.3 FMФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 23 июня на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск от 23_06_2020

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«Комсомольская правда» снова едина! Газета, сайт, а теперь еще и радио повторно собрались под одной крышей издательского дома «Гранд Экспресс». Об истории и перспективах медиахолдинга в прямом эфире рассказал учередитель «ИД «Гранд Экспресс» Станислав Алексеевич Глухов.

Между тем, ровно неделя остается до Общероссийского голосования по Поправкам в Конституцию Российской Федерации. Обо всех тонкостях предстоящего голосования рассказал председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Константинович Накушнов.

Учередитель «ИД «Гранд Экспресс» Станислав Алексеевич Глухов и председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Константинович Накушнов Фото: Сергей ПЯТКОВ

Учередитель «ИД «Гранд Экспресс» Станислав Алексеевич Глухов и председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Константинович НакушновФото: Сергей ПЯТКОВ

22 июня в стенах здания Хабаровскгражданпроекта был восстановлен и открыт стенд Памяти сотрудникам, участвовавшим и трудившимся в тылу в годы Великой Отечественной войны. Как родилась идея восстановления стенда и кем финансировались работы рассказал начальник главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края Андрей Коротков. Помимо этого с Андреем Валерьевичем успели обсудить и насущные темы. Проблемы аварийного жилья, выявление несанкционированных свалок и многое другое обсудили с Андреем Коротковым в прямом эфире.

Начальник главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края Андрей Коротко Фото: Сергей ПЯТКОВ

Начальник главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края Андрей КороткоФото: Сергей ПЯТКОВ

Несмотря на постепенных выход из ситуации вызванной эпидемией Covid - 19, главные меры профилактики заболевания, такие как защитные маски и дезинфекция, никто не отменял. Как соблюдаются необходимые меры в сфере торговли и обслуживания рассказала начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска Елена Тринцукова.

Начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска Елена Тринцукова Фото: Сергей ПЯТКОВ

Начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска Елена ТринцуковаФото: Сергей ПЯТКОВ

Ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса понемногу отменяются в Хабаровске. Однако не все горожане смогли вернуться на свои рабочие места после самоизоляции. Многие компании и предприятия перестали существовать, иным пришлось сокращать штат, чтобы «остаться на плаву». Как изменился рынок труда в Хабаровске и что делать оставшимся без работы гражданам, рассказала Елена Даниленко, директор Хабаровского Центра занятости.

Директор Хабаровского Центра занятости Елена Даниленко Фото: Сергей ПЯТКОВ

Директор Хабаровского Центра занятости Елена ДаниленкоФото: Сергей ПЯТКОВ

24 июня состоятся перенесенные празднования и парад в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. Чего именно следует ждать от грядущих мероприятий рассказала директор «Центра патриотического воспитания» города Хабаровска Елена Ларионова.

Директор «Центра патриотического воспитания» города Хабаровска Елена Ларионова Фото: Сергей ПЯТКОВ

Директор «Центра патриотического воспитания» города Хабаровска Елена ЛарионоваФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 23_06_2020.

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