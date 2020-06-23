Большое интервью с Сергеем Безденежных

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:48:56+03:00

Сергей Безденежных 23_06_2020 00:00 00:00

С 9:30 утра в гостях на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывал особый гость, представитель Хабаровского края в Совете Федерации, сенатор Сергей Безденежных. В прямом эфире с Сергеем Вячеславовичем обсудили, без преувеличения, множество по настоящему важных тем. В чем специфика работы в Совете Федерации, озвучиваются ли проблемы Дальнего востока с высоких трибун и какие идеи удается продвигать? Обсудили так же создание единого информационного регистра со сведениями о населении и отношение фракции ЛДПР к этой инициативе. Не забыли затронуть и проблемы связанные с распространением коронавируса и падением цен на нефть.

Сергей Безденежных, представитель Хабаровского края в Совете Федерации, сенаторФото: Сергей ПЯТКОВ

Это и многое другое в большом интервью с Сергеем Безденежных слушаете в нашем подкасте.