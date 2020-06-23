2020-06-23T10:48:56+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Большое интервью с Сергеем Безденежных

Большое интервью с Сергеем БезденежныхБольшое интервью с Сергеем БезденежныхФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 23 июня на частоте 88.3 FM

Сергей Безденежных 23_06_2020

00:00
00:00

С 9:30 утра в гостях на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывал особый гость, представитель Хабаровского края в Совете Федерации, сенатор Сергей Безденежных. В прямом эфире с Сергеем Вячеславовичем обсудили, без преувеличения, множество по настоящему важных тем. В чем специфика работы в Совете Федерации, озвучиваются ли проблемы Дальнего востока с высоких трибун и какие идеи удается продвигать? Обсудили так же создание единого информационного регистра со сведениями о населении и отношение фракции ЛДПР к этой инициативе. Не забыли затронуть и проблемы связанные с распространением коронавируса и падением цен на нефть.

Сергей Безденежных, представитель Хабаровского края в Совете Федерации, сенатор Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сергей Безденежных, представитель Хабаровского края в Совете Федерации, сенаторФото: Сергей ПЯТКОВ

Это и многое другое в большом интервью с Сергеем Безденежных слушаете в нашем подкасте.

Это Хабаровск 23_06_2020.

Скачать передачу [mp3, 21.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Хабаровске изменили время и пусковую площадку салюта Победы 24 июня 2020 года
Бывший директор детского лагеря «Холдоми» отпущен под домашний арест
Детские сады и в ЕАО открывать пока не будут
Актуальная информация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 24 июня 2020 года: 79 заразились, 1894 выздоровели
Обстановка в Хабаровском крае на 24 июня 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
В Комсомольске-на-Амуре обустраивают общественные пространства
На юге Хабаровского края 24 и 25 июня пройдут сильные дожди
В военную часть в Хабаровском крае завезли просроченный провиант
Иностранца с рынка осудят в Хабаровске за взятку
Подозреваемого в кредитном мошенничестве задержали в Хабаровске
Олимпийских чемпионов из Хабаровского края вспомнили в Олимпийский день
Огород конопли ликвидировали в Еврейской автономии
В Хабаровском крае посчитали расходы на обустройство «дальневосточных гектаров»
Новый комплекс, посвященный памяти ветеранов Великой Отечественной войны, открыли в Хабаровском районе
Хабаровчане увидят парад Победы онлайн или по телевизору
В Хабаровске на улице Ульяновская перевернулась иномарка