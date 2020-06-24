2020-06-25T09:23:40+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Город просыпается

Город просыпаетсяГород просыпаетсяФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 25 июня на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск от 25_06_2020

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Утром, 25 июня в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» обсудили множество различных интересных тем. Поговорили о грядущем дне молодежи с начальником управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации Хабаровска Инной Хоптой и главным специалистом управления по делам молодежи Арманом Хамберяном.

Инна Хопта, начальник управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Инна Хопта, начальник управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Арман Хамберян, главный специалист управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Арман Хамберян, главный специалист управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Руководитель пресс службы футбольного клуба «СКА - Хабаровск» Степан Чернов рассказал как обстоят дела с хабаровским футболом, клубом и будущем спорта в целом.

Степан Чернов, руководитель пресс службы футбольного клуба «СКА - Хабаровск» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Степан Чернов, руководитель пресс службы футбольного клуба «СКА - Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Генеральный директор хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова Иван Крюков рассказал о том, как работает музей в режиме самоизоляции, а так же поделился планами на ближайшее время.

Иван Крюков, генеральный директор хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова Фото: Сергей ПЯТКОВ

Иван Крюков, генеральный директор хабаровского краевого музея имени Н. И. ГродековаФото: Сергей ПЯТКОВ

Помимо этого, заместитель управляющего Отделением ПФР по Хабаровскому краю Ирина Глазырина рассказала механизм получения выплат по указу Президента Российской Федерации семьям с детьми до 16 лет.

Ирина Глазырина, заместитель управляющего Отделением ПФР по Хабаровскому краю Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ирина Глазырина, заместитель управляющего Отделением ПФР по Хабаровскому краюФото: Сергей ПЯТКОВ

Ну и, что называется, «под занавес» в студии появились наши друзья, музыкальный проект «Двое», которые в очередной раз позволили радиослушателям насладиться их потрясающим творчеством.

Все это и не только слушайте в нашем подкасте.

Это Хабаровск 25_06_2020.

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