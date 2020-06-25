2020-06-26T08:15:27+03:00
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Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Кто ходит в гости по утрам?

Кто ходит в гости по утрам?Кто ходит в гости по утрам?Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 26 июня на частоте 88.3 FM

Кто ходит в гости по утрам от 26_06_2020

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26 июня с 8 до 10 утра в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» прошла премьера нового пятничного шоу «Кто ходит в гости по утрам?».

Специально прилашенный ведущий - Большой Макс.

Член общественной палаты Хабаровска, Помощник члена общественной палаты РФ, председатель молодежной палаты Хабаровска Сергей Грицик рассказал о Дне Молодежи и о том, что такое молодежная палата и какие функции она выполняет. А так же затронули тему Голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которое как раз стартовало накануне.

Сергей Грицик, Член общественной палаты Хабаровска, помощник члена общественной палаты РФ, председатель молодежной палаты Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сергей Грицик, Член общественной палаты Хабаровска, помощник члена общественной палаты РФ, председатель молодежной палаты ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

О том как будут выходить из кризиса кинотеатры рассказал генеральный директор сети кинотеатров «Киногигант» Андрей Яковлев.

Андрей Яковлев, генеральный директор сети кинотеатров «Киногигант» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Андрей Яковлев, генеральный директор сети кинотеатров «Киногигант»Фото: Сергей ПЯТКОВ

О новом театральном сезоне, о творческих планах и амбициозных проектах нам поведал генеральный директор Хабаровского Краевого музыкального театра Константин Зайнуллин.

Константин Зайнуллин, генеральный директор Хабаровского Краевого музыкального театра Фото: Сергей ПЯТКОВ

Константин Зайнуллин, генеральный директор Хабаровского Краевого музыкального театраФото: Сергей ПЯТКОВ

Слушайте в нашем подкасте.

Кто ходит в гости по утрам 26_06_2020.

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