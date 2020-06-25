Кто ходит в гости по утрам?
Прямой эфир 26 июня на частоте 88.3 FM
Кто ходит в гости по утрам от 26_06_2020
26 июня с 8 до 10 утра в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» прошла премьера нового пятничного шоу «Кто ходит в гости по утрам?».
Специально прилашенный ведущий - Большой Макс.
Член общественной палаты Хабаровска, Помощник члена общественной палаты РФ, председатель молодежной палаты Хабаровска Сергей Грицик рассказал о Дне Молодежи и о том, что такое молодежная палата и какие функции она выполняет. А так же затронули тему Голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которое как раз стартовало накануне.
Сергей Грицик, Член общественной палаты Хабаровска, помощник члена общественной палаты РФ, председатель молодежной палаты ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ
О том как будут выходить из кризиса кинотеатры рассказал генеральный директор сети кинотеатров «Киногигант» Андрей Яковлев.
Андрей Яковлев, генеральный директор сети кинотеатров «Киногигант»Фото: Сергей ПЯТКОВ
О новом театральном сезоне, о творческих планах и амбициозных проектах нам поведал генеральный директор Хабаровского Краевого музыкального театра Константин Зайнуллин.
Константин Зайнуллин, генеральный директор Хабаровского Краевого музыкального театраФото: Сергей ПЯТКОВ
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Кто ходит в гости по утрам 26_06_2020.