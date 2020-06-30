Сергей Зюбр о поправках в Конституцию

30 Июнь 2020 2020-06-30T07:02:26+03:00

Сергей Зюбр 30_06_2020 00:00 00:00

Лидер фракции ЛДПР в Законодательной думе Хабаровского Края, Сергей Зюбр побывал в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» и дал большое интервью посвященное идущему полным ходом Общероссийскому голосованию по поправкам В Конституцию России. Что такое «капитальный ремонт» Конституции, какие из поправок вызывают наибольший интерес у ЛДПР и почему важно следить за реализацией национальных проектов в регионе?

Сергей Зюбр о поправках в КонституциюФото: Сергей ПЯТКОВ

Все это и не только слушайте в большом интервью с Сергеем Зюбром, лидером фракции ЛДПР в Законодательной думе Хабаровского Края.