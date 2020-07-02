2020-07-02T07:33:49+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Итоги голосования по поправкам к Конституции

Итоги голосования по поправкам к КонституцииИтоги голосования по поправкам к КонституцииФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 2 июля на частоте 88.3 FM

Геннадий Накушнов 02_07_2020

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Вот и завершилось Общероссийское голосование по поправкам к Конституции. С самого утра в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Константинович Накушнов поделился самой свежей информацией об итогах прошедших выборов.

Геннадий Накушнов, председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Геннадий Накушнов, председатель Избирательной комиссии Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 02_07_2020.

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