2020-07-14T05:18:06+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

«Иди с этим в банк!»: «Открытие» на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»

Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка «Открытие»Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка «Открытие»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 14 июля на частоте 88.8 FM

Банк Открытие 14_07_2020

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В этот день в 1860 году был основан Государственный банк Российской Империи. Сегодня нам сложно понять, что когда-то в России был только один банк. На рынке множество банков и банковских продуктов и как клиенту выбрать в этом разнообразии свой? Сегодня у нас в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка «Открытие».

Это Хабаровск 14_07_2020.

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