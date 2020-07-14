«Иди с этим в банк!»: «Открытие» на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»
Прямой эфир 14 июля на частоте 88.8 FM
Банк Открытие 14_07_2020
В этот день в 1860 году был основан Государственный банк Российской Империи. Сегодня нам сложно понять, что когда-то в России был только один банк. На рынке множество банков и банковских продуктов и как клиенту выбрать в этом разнообразии свой? Сегодня у нас в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка «Открытие».
Это Хабаровск 14_07_2020.