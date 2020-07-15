2020-07-15T06:42:10+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

ВИЧ уже не приговор

Анна Кузнецова, главный врач «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» министерства здравоохранения Хабаровского краяАнна Кузнецова, главный врач «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» министерства здравоохранения Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 15 июля на частоте 88.3 FM

Анна Кузнецова 15_07_2020

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ВИЧ инфекция – СПИД является одной из основных проблем мирового здравоохранения. В мире 37,9 миллионов людей живут с ВИЧ, 770 тысяч умерли от болезней, связанных со СПИДом.

И даже не смотря на сегодняшние реалии пандемии коронавируса, ВИЧ - остается по-прежнему одним из самых распространенных инфекционных заболеваний в России. В 2019 году этот страшный диагноз был поставлен 80,1 тысячам россиян.

Как современная медицина борется с этим ужасным недугом рассказала в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» главный врач «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» министерства здравоохранения Хабаровского края Анна Кузнецова.

Это Хабаровск 15_07_2020.

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